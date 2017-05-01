31. haftanın hakemleri açıklandı
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31. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

31. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Mayıs Salı

16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler

3 Mayıs Çarşamba:

16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus

17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek

18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen

4 Mayıs Perşembe:

16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok
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