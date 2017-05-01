"GELECEK SEZON TEK BİR HEDEF VAR"

Trabzonspor'a devre arasında gelen ve takımın başarısında önemli bir paya sahip Arjantinli Mas ile Portekizli Pereira açıklamalarda bulundu.

Trabzon’da çok mutlu olduğunu belirten Mas, “Ailemle ve köpeklerimle burada güzel zaman geçiriyorum. Bol bol şehri geziyorum. Buranın doğası güzel. Ben de doğayı seviyorum. Şehir merkezinde sahilde bulunan parkta vakit geçiriyorum. Eşim de Trabzon’u çok sevdi. Trabzon, Arjantin’de doğduğumuz şehir olan San Juan’a benziyor. Orada deniz yok; ama doğası aynı. Tüm bu nedenlerden dolayı kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Trabzon’daki insanlar çok sıcak ve yardımsever olması da burayı evimiz gibi hissetmemizi sağladı. Nereye gitsek bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Stadyumda ise muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. Saha içindeyken taraftarlarımızı yanımızda görmek bize büyük bir güç veriyor. Onları mutlu etmek için kazanmamız gerektiğinin bilinciyle oynuyoruz. Ona göre mücadele ediyoruz. Ayrıca ben buradaki futbol kültürünü de Arjantin’e çok benzetiyorum. Orada da maçlarda hep böyle atmosfer oluşturulur. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici.” dedi.

Mas: “Gelecek sezon tek hedef şampiyonluk”

Gelecek sezon hedefin tek olduğunu dile getiren Mas, şunları söyledi:

“Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar almaya başladık. Şu anda da iyi gidiyoruz. Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluğa gitmek.”

Mas: “Messi ile birlikte oynamak gurur verici”

Lionel Messi’nin çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mas, şöyle devam etti:

“Messi sessiz, sakin ve çok düzgün bir karakter. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici. Ayrıca Arjantin milli takımında olmak çok güzel. Sıkı çalışmalıyım ve her zaman kendimi hazır tutmalıyım.”

Pereira: “Takıma katkı vermek için geldik”

Devre arasında yapılan transferlerin takıma değer kattığını vurgulayan Portekizli oyuncu, “Gelen oyuncuların birçoğu tecrübeliydi. Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzonspor’un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Antalya’da takımın kampına katıldığım zaman arkadaşlarımla tanıştım ve güzel bir grubun olduğunu gördüm. Herkesin hedefi aynıydı. Hedef; takımı üst sıralara taşımak ve ilk yarıdaki kötü sonuçları unutturmaktı. Buraya gelirken takımın gelecekle ilgili projelerini ve özellikle gelecek sezonki şampiyonluk hedefini öğrenince insan ister istemez takıma kendini daha çok vermek istiyor. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızın da aynı hedefi kovalaması sizi daha fazla öne itiyor. İkinci yarıdaki çıkışımızı bu şekilde değerlendiriyorum.” diye konuştu.

Pereira: “Realistim”

Realist bir insan olduğunu vurgulayan Pereira, şunları söyledi:

“Böyle olmayı da seviyorum. O nedenle gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Gelecek yıl bu zamanlarda tekrar röportaj yaptığımızda şampiyonlukla ilgili düşüncelerimi söyleyebilirim. Şimdi anı konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçları kazanıp Avrupa Kupaları’na katılmamız gerekiyor. Eğer Avrupa’da yer alırsak bize birçok faydası olacak. Futbolcu olarak bizlerin değeri artacak. Bu nedenle hedefimiz Avrupa Kupaları’na katılmak ve orada iyi sonuçlar almak olmalı.”

Pereira: “Mas’la birçok ortak noktamız var”

Mas’la iyi bir dostluğunun olduğunu ifade eden Pereira, “Mas’la aynı zamanda transfer olduk ve imzalarımızı aynı anda attık. İkimiz de yurt dışından gelen oyuncularız. Burada evimiz çok yakın ve köpeklerimiz var. İkimiz de bek oynuyoruz. Çok ortak noktamız var. Ancak tüm oyuncularla iyi anlaşıyoruz. Hepsiyle yakın dostluğum var. Zaten takım içindeki dostluk sahaya çıktığımızda da belli oluyor” yorumunu yaptı.

Pereira: “Genç oyuncularımız çok kaliteli”

Takımda kaliteli genç oyuncular olduğunun altını çizen Portekizli oyuncu, “De Rossi’nin bir röportajını izlemiştim. Genç oyuncular için; ‘Yeterince sizi dinlemezler. Kafalarına göre hareket ederler ve kariyerlerini o şekilde sürdürürler.’ demişti. Bu Türkiye’de böyle değil. Takımımızda Abdulkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus gibi oyuncular var. Hepsi genç ve önemli oyuncular. Onlar nerede olduklarını biliyorlar ve deneyimli oyuncuları dinliyorlar. Ben deneyimli bir oyuncuyum ancak eski kafalı değilim. ‘Gençler susacak, biz konuşacağız’ düşüncesine karşıyım. Gençler saygılı bir şekilde konuşmalılar. Türkiye’de durumun böyle olduğunu gördüm. Onlara biz yardım edeceğiz ve onları ve bu takımı geleceğe taşıyacağız.” dedi.

Pereira: “En iyisi Ronaldo”

Cristiano Ronaldo ile Portekiz milli takımında birçok kez birlikte forma giydiğini belirten Pereira, “O bu noktalara gelmeyi gerçekten çok çalışarak hak etti. Bunu hangi dilde nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum ama Ronaldo tam bir profesyonel. Messi ile karşılaştırılmasına gelirsek, en son Ballon d'Or ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünya genelinde en çok oyu aldı ve en iyisi o. Portekiz yaklaşık 9-10 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu kadar nüfusa sahip bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici.”diye konuştu.