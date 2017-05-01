Türk boksörlerden iki madalya
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK BOKSÖRLERDEN İKİ MADALYA

Türk boksörlerden iki madalya

 Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kazananlar Turnuvası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

278 Okunma

 Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kazananlar Turnuvası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Belgrad'ın ev sahipliğindeki şampiyonaya 6 sporcuyla katıldı.

Erkekler 75 kiloda Birol Aygün, final maçında rakibine kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

52 kiloda ise Batuhan Çiftçi, yarı final müsabakasını kaybederek üçüncülükte kaldı ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak, o zamana kadar bu tür uluslararası turnuvalara katılmaya devam ederek eksikliklerini görmeyi ve bu doğrultuda çalışmalar yapmayı amaçladıklarını vurguladı.

ETİKETLER
Esnafspor, ilk yarıyı lider bitirdi
Yeni Altındağ Belediyespor'dan tarihi başarı
"Henüz kazanılmış bir şey yok"
Yeni Altındağ Belediyespor, 3. Lig'de
2
Özat: "Alınan 1 puan değerli"
3
Yiğiner: "Devam etmemizi isteyenler el kaldırsın!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿