BEŞİKTAŞ'IN ÜST SIRA KABUSU!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon sıralamada üstlerde yer alan takımlara karşı zorlandı.

Süper Lig'de şu ana dek 29 maç yapan ve 19 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, toplam 23 puan kaybetti. Beşiktaş, bu puanların büyük bölümünü lig sıralamasında ilk 7'de yer alan takımlara karşı yitirdi. 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, kendisinden sonra gelen 6 takımla yaptığı 11 maçta 13 puanı hanesine yazdıramadı.

Beşiktaş, ilk 7 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile oynadığı 11 maçta beşer galibiyet ile beraberlik alırken, bir mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

En çok puanı Medipol Başakşehir'e karşı yitirdi

Siyah-beyazlı ekip, üst sıralarda yer alan takımlar içinde en çok Medipol Başakşehir karşısında zorlandı.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi konumunda bulunan Medipol Başakşehir ile sezonun iki maçını da oynayan Beşiktaş, bunları kazanma başarısı gösteremedi. Ligin ilk yarısında evinde turuncu-lacivertlilerle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci devredeki mücadeleden ise 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu iki karşılaşmada 5 puandan oldu.

Trabzonspor'u iki maçta da yendi

Beşiktaş, ilk 7 içindeki takımlardan sadece Trabzonspor'u iki karşılaşmada da mağlup edebildi.

İstanbul'da rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-3 kazandı.

4 takıma karşı en az bir kez puan kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, kendisinden sonra yer alan 6 takımdan 4'üne karşı en az bir kez puan kaybetti.

Puan cetvelinin 3. sırasında bulunan Fenerbahçe ile ligin ilk bölümünde 0-0 berabere kalan Beşiktaş, 4. Galatasaray ile de sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci devresinde Galatasaray'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurmasını bildi. Beşiktaş, sezonun ilk bölümünde 3-0 yendiği Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı mücadeleden ise 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk bölümünde deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gençlerbirliği'ni ise evinde 3-0 mağlup etti.

Diğer 11 takıma karşı 10 puan kaybı var

Beşiktaş, ligde 7. basamağın gerisinde yer alan 11 takım karşısında 10 puan kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu 11 takımla oynadığı 18 maçta 14 galibiyet ve ikişer yenilgiyle beraberlik alarak 10 puan yitirdi.

Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'a yenilen Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında da puan kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip; Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor'u ligin her iki karşılaşmasında mağlup etti.

Beşiktaş, ikinci devrede henüz karşılaşmadığı Osmanlıspor, Bursaspor ve Gaziantepspor'a ligin ilk bölümünde üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor ile oynadığı 2 maçtan birini kazanmıştı.

Sadece Fenerbahçe maçı var

Siyah-beyazlı takım, en çok puan kaybı yaşadığı ilk 7 sıradaki ekiplerden sadece Fenerbahçe ile kalan haftalarda karşılaşacak.

Beşiktaş, ligin ilk bölümünde berabere kaldığı rakibini 30. haftada Vodafone Arena'da konuk edecek.

Diğer 4 takım

Beşiktaş'ın kalan 5 haftada karşılaşacağı 4 takım ise alt sıralarda yer alan ekipler olacak.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sırasıyla Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile karşılaşacak.