ESNAFSPOR, İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ

Esnafspor Başkanı Hüseyin Ar, sezonun ilk devresini lider olarak tamamlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "İkinci devrede de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Esnafspor, 9-0'lık Türközüzspor galibiyetin ardından ilk devreyi lider olarak tamamladı. Kulüp Başkanı Ar, sezonun ilk devresini lider olarak tamamlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "İkinci devrede de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Esnafspor - Türközüspor karşılaşmasında Esnafsporlu futbolcular fileleri toplamda 9 kez havalandırarak grubunda haftanın en farklı galibiyetini aldı. Bu karşılaşmanın ardından Esnafspor, ilk devreyi 15 puanla lider tamamladı.

Ankara 2. Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Esnafspor, Türközüspor'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti. Puanını 15'e çıkaran ve grubunda liderliğini sürdüren Esnafspor, 2016-2017 sezonun ilk devresini zirvede tamamladı.

Karşılaşmada Esnafspor peş peşe goller buldu. Burak Can Bozdilki'nin güzel asisti ve Bayram Aslan'ın şutu karşılaşmanın 15. dakikasında ilk golü getirdi. 23. dakikada İsmet Enes Şentürk 2-0 yaptı. 26. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Can Bozdilki şık plasesiyle topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. 44. dakikada İsmet Enes Şentürk uzaktan attığı şert şutla skoru 4-0 yaptı. Goller ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada ise ikinci yarı oyuna giren Kadir Cerrahoğlu skoru 5-0 yaptı. 71. dakikada Mehmet Şimşek'in soldan taşıyarak al da at dercesine verdiği pası Murat Karataş gole çevirdi. Bu golle skor 6-0 oldu. 74. dakikada Murat Karataş'ın kale önüne kadar taşıdığı topu Emre Aytemur ağlarla buluşturdu ve skoru 7-0 yaptı. 80. dakikada Bayram Aslan'ın sağdan yaptığı güzel ortaya aynı güzellikle Kadir Cerrahoğlu'nun yaptığı kafa vuruşu skoru 8-0 yaptı. Maçın skorunu belirleyen son gol ise 86. dakikada Yusuf Arslan'dan geldi. Karşılaşma 9-0 Esnafspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İlk devrede 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Esnafspor, bu maçlarda 15 puan almayı başardı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, Türközü galibiyetinin ardından takım oyuncularını kutladı. Sezonun ilk devresini lider olarak tamamlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı Ar, "İkinci devrede de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi. Ar, "Zorlu ve çekişmeli maçların oynandığı bir gruptayız. Sezona grubumuzda birinci sırada yer alma hedefiyle başlamıştık. Takım olarak ilk devrede iyi mücadele ettik. Ligde ilk yarıda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldık. Hedeflediğimiz gibi ligi üst sırada tamamlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Takımın ligin ilk yarısındaki performansından genel anlamda memnunum. İkinci yarıda da yine güçlü bir performans göstererek ligi ilk sırada tamamlamayı arzu ediyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

Esnafspor takımı sahaya şu 11'le çıktı: Aleksandr Klimanovic, Yusuf Arslan, Vural Kaya, Mesut Sütçü, Mehmet Şimşek, Ahmet Umut Çolak, Emre Aytemur, İsmet Enes Şentürk (Dk. 65 Murat Karataş), Cenk Gök (Dk. 75 İbrahim Bülbül), Burak Can Bozdilki (Dk. 46 Kadir Cerrahoğlu), Bayram Aslan. Teknik Sorumlu: Dursun Karakaya.

ETİKETLER