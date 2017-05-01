YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR'DAN TARİHİ BAŞARI

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankaragücü’nün şampiyonluğunun ardından Ankara’ya çifte mutluluk yaşattıklarını söyledi.

Foto Albümü Yeni Altındağ Belediyespor'dan tarihi başarı 13 FOTO

Ankara futbolunun yükselen değeri Yeni Altındağ Belediyespor, sezon boyunca yakaladığı başarıyı taçlandırarak 3’üncü lige yükseldi. Konya Atatürk Stadyumu’nda Bucak Belediye Oğuzhanspor’u Erol Koç (KK) ve Fatih Özaydın’ın golleriyle 2-0 geçen Yeni Altındağ Belediyespor, başkentin profesyonel ligdeki yeni temsilcisi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile profesyonel lige yükselen Yeni Altındağ Belediyespor’un teknik heyeti ve oyuncuların sevinçleri görülmeye değerdi. Takımlarını yalnız bırakmayan tribündeki taraftarların karşısına geçen oyuncular, karşılıklı tezahüratlara eşlik ederek 3. Lig’e çıkmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.

VEYSEL TİRYAKİ: “ALTINDAĞ'DAKİ POZİTİF DÖNÜŞÜME SPORTİF BAŞARIYI DA EKLEDİK”

Futbolda, Ankaragücü’nün şampiyonluğunun ardından Ankara’ya çifte mutluluk yaşattıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Spor Toto 3. Lig’e çıkma inancımızı sonuna kadar koruduk. İnandık, çok çalıştık ve zorlu maratonda takımımıza gönül verenlerin dualarıyla Spor Toto 3. Lig’e yükseldik. Altındağ’ın son 10 yıldaki pozitif dönüşümüne sportif başarıları da ekleyerek; kente her adımda değer katan örnek bir ilçe oluyoruz” dedi.

CEBRAİL ASLAN: “BAŞKANIMIZA SÖZ VERDİK, BAŞARIYI YAKALADIK”

Yeni Altındağ Belediyespor’un 3. Lig yolundaki en büyük destekçilerinden, iç ve dış sahada takımını yalnız bırakmayan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, “Ankara futbolu uzun yıllardır başarıya açtı. Ankaragücü’nün şampiyonluğunun ardından, profesyonel lige yükselerek Ankara futboluna değer kattık. Sezon başında kulübü iyi bir yönetime ve teknik direktöre emanet ettik. Sporcularımız ve taraftarlarımız ile aynı inanç doğrultusunda birleştik. Başkanımıza söz verdik ve zorlu mücadeleler sonunda başarıyı yakaladık” diyerek maç sonunda mutluluğunu dile getirdi.

TAMER AÇAR: “ŞAMPİYONLUK ANKARA’YA ARMAĞAN OLSUN”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer Açar ise sezon başında koydukları hedefe ulaşarak Spor Toto 3. Lig'e yükseldiklerini belirtti. Yeni Altındağ Belediyespor'u tarihinde ilk kez profesyonel lige yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Açar, "Yer aldığımız zorlu grubu, namağlup bitirerek normal sezonun sonunda play-off oynamaya hak kazandık. 2. kademe maçında Bucak Belediyespor'u 2-0 yenerek 3. Lige yükseldik. Bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şampiyonluk, Altındağ ilçesine ve Ankara halkına armağan olsun. Profesyonel ligde de hedeflerimize yürüyeceğiz" diye konuştu.

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR SON MAÇA KADAR MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ

Yeni Altındağ Belediyespor, profesyonel olma yolunda uzun bir maratonu geride bıraktı. Son karşılaşmaya kadar moralini yüksek tutan ve mücadelesinden vazgeçmeyen Ankara temsilcisi profesyonel ligdeki 10’uncu başkent ekibi ünvanını da kazandı.

Bölgesel Amatör Lig’de 6. grupta mücadele eden Yeni Altındağ Belediyespor, 13 takımlı grupta 24 maça çıkıp 19 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sezonu ‘namağlup lider’ ünvanı ile bitiren Ankara temsilcisi, 3. Lig’e çıkabilmek için Play-Off karşılaşmalarını oynama hakkı kazandı. Play-Off müsabakalarının ilk kademe maçında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda karşılaşan başkent ekibi, müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen profesyonel lige çıkabilme hakkını 2’nci kademe maçına taşıdı. 3. Lig’e çıkabilmek için oynanan Play-Off turu 2. Kademe müsabakasında Burdur ekibi Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Konya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Yeni Altındağ Belediyespor, rakibini 2-0 yenerek profesyonel lige çıkma başarısını elde etti.

Konya Atatürk Stadyumu’na Ankara’dan gelen taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratları altında sahaya çıkan Mesut Üretir yönetimindeki Yeni Altındağ Belediyespor, maçın başından sonuna kadar ortaya koyduğu iyi futbolun ödülünü galibiyetle aldı. Karşılaşmanın sonuna kadar maçı üstün götüren Yeni Altındağ Belediyespor 8’inci dakikada Erol Koç (KK) ve 74’üncü dakikada Fatih Özaydın’ın attığı golle maçı kazanmasını bilerek üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: 2 – BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR:0

Hakemler: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Yakup Bulut, Ömür Bozkurt

Stad: Konya Atatürk Stadyumu

Yeni Altındağ Belediyespor: Ömür Çiçek, Mustafa Gürbüz, Salih Yurt, Abdullah Gün, Resul Furkan Demir, Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Utku Doğan, Emrah Duman ( Celalettin İmal 58’), Ömer Fırat Çelik, Fatih Özaydın

Teknik Sorumlu: Mesut Üretir

Bucak Belediye Oğuzhanspor: Emre Şener, Abdullah Çetin, Sercan Çekmen, Erol Koç, Enes Aydın, Aşkın Çetin, Muzaffer İlhan, Bahri Arslanlı, Gökhan Demircan (Ekundayo Ebenezer Mawoyeka 60’), Umut Akpınar, Ercan Kılıç

Teknik Sorumlu: Erkan Kaya

Sarı Kartlar: Salih Yurt 45’, Emrah Sürücü 49’ (Yeni Altındağ Belediyespor)

Goller: Erol Koç (8’-Kendi kalesine), Fatih Özaydın (74’)

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