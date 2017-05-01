Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları Salı günü başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde, Salı günü Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya), 3 Mayıs Çarşamba günü ise Monaco (Fransa)-Juventus (İtalya) karşılaşmaları oynanacak. İki müsabakanın da başlama vuruşu TSİ 21.45'te yapılacak.

Finalistler, 9 ve 10 Mayıs'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

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