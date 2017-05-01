Anadolu Efes'te hedef Dörtlü Final
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ANADOLU EFES'TE HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Anadolu Efes'te hedef Dörtlü Final

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takımların şu ana kadar ikişer galibiyet aldığı play-off turunda yarınki müsabakayı kazanacak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı Olympiakos 87-72'lik skorla kazanırken, ikinci müsabaka 73-71 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan müsabakaların ilkinden 64-60 galip ayrıldı, ikincisinde ise rakibine 74-62 mağlup oldu.

Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak.

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