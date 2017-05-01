KARAFIRTINALAR ÜZGÜN

Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, üzgün olduklarını söyledi. Karafırtınalar, "Kazanmamız gereken maçtı ama mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, üzgün olduklarını söyledi. Karafırtınalar, "Kazanmamız gereken maçtı ama mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, mücadeleye en az bir puan almak hedefiyle çıktıklarını aktardı. Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"İlk yarı dengeli bir maçtı. Özellikle son dakikalarda elde ettiğimiz fırsatı değerlendirseydik çok iyi olacaktı. İkinci yarı ev sahibi ekibin baskısını hissettik. Futbolda şans olacak. Ben buna çok inanan biriyim. Sonradan oyuna giren oyuncular iyi konsantre olamadı. Son haftalarda çok ciddi, zor maçlar oynuyoruz. Kazanmamız gereken maçtı ama mağlup olduk. Son dakika iki oyuncum kırmızı kart görmemesi gerekirdi. Bu kabul edilir bir şey değil."

Karakolda biten tartışma

Öte yandan maçın ardından Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı ile Gaziantep'te yayımlanan Güneş gazetesinin muhabiri Ali Güneş arasında tartışma yaşandı.

Tartışmaya Manisaspor'un yedek kalecisi Emrah Tuncel de katılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmak için polise başvurduğu belirtildi