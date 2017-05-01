"KAYBETSEYDİK LİGE HAVLU ATACAKTIK"

Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kaybetmeleri durumunda lige havlu atacakları bir maçı kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Manisaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kaybetmeleri durumunda lige havlu atacakları bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalpar, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok değerli bir maçtı. Var olmak ya da olmamak maçıydı. Kaybetseydik lige havlu atacaktık." dedi.

Karşılaşmadan önce oyuncularına maçın önemini anlattığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Psikolojik olarak çok büyük savaş vermemiz gerekiyordu. Maçtan önce şunu söyledim; 'Bugün zaferi kazanmamız gerekir. Bugün kazanırsak inanıyorum ki baştan başlayacağız.' Yaptıkları mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum, göğsüm kabardı." diye konuştu.

Maçta karakolluk tartışma

Öte yandan maçın ardından Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı ile Gaziantep'te yayımlanan Güneş gazetesinin muhabiri Ali Güneş arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya Manisaspor'un yedek kalecisi Emrah Tuncel de katılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmak için polise başvurduğu belirtildi