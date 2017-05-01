"Kaybetseydik lige havlu atacaktık"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KAYBETSEYDİK LİGE HAVLU ATACAKTIK"

"Kaybetseydik lige havlu atacaktık"

Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kaybetmeleri durumunda lige havlu atacakları bir maçı kazandıklarını söyledi.

347 Okunma

TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Manisaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kaybetmeleri durumunda lige havlu atacakları bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalpar, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok değerli bir maçtı. Var olmak ya da olmamak maçıydı. Kaybetseydik lige havlu atacaktık." dedi.

Karşılaşmadan önce oyuncularına maçın önemini anlattığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Psikolojik olarak çok büyük savaş vermemiz gerekiyordu. Maçtan önce şunu söyledim; 'Bugün zaferi kazanmamız gerekir. Bugün kazanırsak inanıyorum ki baştan başlayacağız.' Yaptıkları mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum, göğsüm kabardı." diye konuştu.

Maçta karakolluk tartışma

Öte yandan maçın ardından Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı ile Gaziantep'te yayımlanan Güneş gazetesinin muhabiri Ali Güneş arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya Manisaspor'un yedek kalecisi Emrah Tuncel de katılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmak için polise başvurduğu belirtildi

ETİKETLER #Gaziantep BŞB
TFF 1. Lig adeta yanıyor!
Gaziantep BŞB 1 - Manisaspor 0
İşte Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında ilk 11'ler
Şanlıurfaspor 0 - Gaziantep BŞB 0
Şanlıurfaspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig son 6 haftaya nasıl girdi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿