Arın: "Beklemediğimiz, ağır bir skor oldu"
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ARIN: "BEKLEMEDİĞİMİZ, AĞIR BİR SKOR OLDU"

Arın: "Beklemediğimiz, ağır bir skor oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 5-2 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, beklemedikleri ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 5-2 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, beklemedikleri ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arın, Adanaspor'un bulunduğu konum itibarıyla oyuncuları maça hazırlamanın zor olduğunu belirtti.

Kayserispor'un haftayı üç puanla kapatmasının ardından, maçın daha da zorlaştığını vurgulayan Arın, şunları kaydetti:

"Düşme hattının üstündeki Kayserispor'un kazanmasının ardından puan farkı 10 olmuştu. Bizim için zor maç daha da zorlaşmıştı. Bizim maçtan önce düşüncemiz tamamen kazanmaya yönelikti ama düşünce ve uygulama bir olmuyor. Son vuruş becerisi iyi olan bir takıma bu kadar pozisyon verirsek bizi cezalandırır. Bizim beceriksizliğimize rakibin becerikliliği eklenince ilk yarıyı 3-0 geride kapattık. İkinci yarı tamamen Antalyaspor'un kontrolünde geçti. Beklemediğimiz, ağır bir skor oldu."

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