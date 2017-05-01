Çalımbay mutlu
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ÇALIMBAY MUTLU

Çalımbay mutlu

Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, farklı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çalımbay, "Önümüzde 5 maç var. Bunları da alıp, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, farklı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çalımbay, "Önümüzde 5 maç var. Bunları da alıp, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Takım olarak iyi oynadıklarının altını çizen Çalımbay, "Maça çok iyi başladık. Sonununa kadar da iyi götürdük. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Bunların 5'ini değerlendirdik. Takım olarak herkes çok iyi oynadı." diye konuştu.

Son dakikalarda yedikleri 2 gole değinen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef oyunun getirdiği yorgunluktan ya da skordan dolayı beklemediğimiz anda gol yedik. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Önümüzde 5 maç var. Bunları da alıp, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz takımı aldığımız zaman kimsenin böyle durumları yoktu ama arkadaşlarımızın, yönetim ve taraftarların üstün gayreti ile şu anda iyi bir yere geldik. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek. Kalan 5 maçı da disiplinli bir şekilde oynayıp, önümüzdeki sezon daha disiplinli ve yukarıyı düşünen iyi bir takım kurmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 10'unun içinde olmak istiyorduk. Onun için de kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirmek gerekiyor."

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