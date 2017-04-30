TFF 1. LİG ADETA YANIYOR!

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un lider durumda bulunduğu ligin 30. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 31. haftanın programı şöyle:
Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 0-4
Samsunspor-Ümraniyespor: 2-2
Sivasspor-Giresunspor: 2-0
Denizlispor-Elazığspor: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0
Altınordu-Şanlıurfaspor: 2-0
Adana Demirspor-Bandırmaspor: 1-4
Balıkesirspor-Boluspor: 1-2
Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: 1-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|30
|17
|6
|7
|44
|29
|15
|57
|2.
|ESKİŞEHİRSPOR
|30
|15
|10
|5
|54
|36
|18
|52
|3.
|SİVASSPOR
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|16
|52
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|30
|12
|11
|7
|38
|30
|8
|47
|5.
|GİRESUNSPOR
|30
|13
|8
|9
|37
|31
|6
|47
|6.
|BOLUSPOR
|30
|14
|5
|11
|49
|49
|0
|47
|7.
|GÖZTEPE
|30
|13
|7
|10
|44
|43
|1
|46
|8.
|ALTINORDU
|30
|11
|10
|9
|38
|36
|2
|43
|9.
|BALIKESİRSPOR
|30
|8
|12
|10
|48
|38
|10
|36
|10.
|ELAZIĞSPOR
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|5
|36
|11.
|DENİZLİSPOR
|30
|10
|8
|12
|42
|42
|0
|35
|12.
|ADANA DEMİRSPOR
|30
|8
|13
|9
|42
|44
|-2
|34
|13.
|MANİSASPOR
|30
|9
|9
|12
|43
|46
|-3
|33
|14.
|SAMSUNSPOR
|30
|8
|8
|14
|24
|36
|-12
|32
|15.
|ŞANLIURFASPOR
|30
|7
|9
|14
|32
|40
|-8
|30
|16.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
|30
|7
|8
|15
|31
|42
|-11
|29
|17.
|BANDIRMASPOR
|30
|7
|7
|16
|35
|49
|-14
|28
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|30
|6
|10
|14
|28
|59
|-31
|25
31. haftanın programı
2 Mayıs Salı:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor
18.30 Eskişehirspor-Samsunspor
18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu
3 Mayıs Çarşamba:
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-Sivasspor
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor
18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor
4 Mayıs Perşembe:
16.30 Boluspor-Adana Demirspor
18.30 Manisaspor-Altınordu