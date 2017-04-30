Galatasaray taraftarından Florya'da protesto
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GALATASARAY TARAFTARINDAN FLORYA'DA PROTESTO

Galatasaray taraftarından Florya'da protesto

Bir grup Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.

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Bir grup Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra sosyal medyada organize olan bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek sarı-kırmızılı kulübün yönetimini protesto etti.

Meşaleler yakan ve Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarına sprey boyayla "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.

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