BEŞİKTAŞ'A AĞIR DARBE!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen lider Beşiktaş, rakibinin puan farkını düşürmesine engel olamadı. Beşiktaş'ta sarı kart gören Dusko Tosic, Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşerken ilk yarıda sakatlanan Atiba Hutchinson, oyuna devam edemedi.

Rakibi karşısına 7 puanlık farkın avantajıyla çıkan siyah-beyazlı ekip, özellikle ilk yarıda kötü bir performans ortaya koydu. İlk yarıyı 3-0 geride kapayan Beşiktaş, ikinci yarıda Medipol Başakşehir'in iyi savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, 64 puanda kaldı. Medipol Başakşehir'in puanını 60'ya çıkarmasıyla Beşiktaş'ın rakibiyle arasındaki fark ise 4'e indi.

Şok gollerle geriye düştü

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarının 18 dakikasında yediği şok gollerle bir anda 3-0 geriye düştü.

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 12. dakikada Adebayor'un golüne engel olamayan Beşiktaş, 18. dakikada bir kez daha Cengiz Ünder'in ayağından topu filelerinde gördü.

Bu sezonki 3. yenilgisi

Beşiktaş, aldığı bu sonuçla Süper Lig'de bu sezon üçüncü yenilgisini aldı.

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede ise Kardemir Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesinden ise 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

8 hafta sonra yenildi

Siyah-beyazlı ekip, 8 hafta sonra ligde mağlubiyet yaşadı. Bu sezonki son mağlubiyetini 20. haftada Kardemir Karabükspor karşısında alan Beşiktaş, 29. hafta mücadelesini de puansız tamamladı.

2 sezon sonra farklı yenildi

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra farklı yenilgi aldı.

Ligde son olarak 2013-2014 sezonunda Sivasspor'a 27 Nisan 2014'te 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 3 yılı aşkın bir süre sonra Medipol Başakşehir'e de 3-1 mağlup oldu.

Savunmada hatalar sürüyor

Medipol Başakşehir karşısında 18. dakikada 3-0 geriye düşen Beşiktaş, son haftalarda savunmadaki kötü performansını sürdürdü.

Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3 gol yiyen ve geçen hafta da Adanaspor'un 2 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş savunması, rakip ataklar karşısında organize olamamanın sıkıntısını yaşadı.

Tosic cezalı

Siyah-beyazlı takımda 39. dakikada sarı kart gören Dusko Tosic, cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşısında da kart gören Tosic, cezası nedeniyle ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasında görev alamayacak.

Hutchinson sakatlandı

Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Atiba Hutchinson, mücadeleyi tamamlayamadı.

Maça devam edemeyen Hutchinson'ın yerine 45 2. dakikada Tolgay Arslan, oyuna dahil oldu.

Taraftarlardan skora rağmen destek

Karşılaşmayı izlemeye gelen bin kadar Beşiktaş taraftarı, ilk yarıdaki 3-0'lık skora rağmen takımlarına desteğini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in üst üste attığı gollerin ardından tezahüratlarla takımlarını motive etmeye çalıştı. Taraftarlar, ilk yarının bitmesinin ardından oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi.

Taraftarlar, mağlubiyete rağmen maç sonuna kadar şampiyonluk şarkıları söylemeye devam etti.

Demba Ba, golle döndü

Karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Demba Ba, transferinin ardından sonra ilk kez şans bulduğu karşılaşmada gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda görev alan ve daha sonra Çin'e transfer olan tecrübeli oyuncu, devre arasında kiralık olarak yeniden kadroya dahil edilmişti.

Ligde en son 24 Mayıs 2015'te Galatasaray maçında oynayan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla son olarak 14 Mayıs 2015'te Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol atmıştı.

Medipol Başakşehir'e karşı şansızlığı sürüyor

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın bu rakibine karşı şansızlığı sürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 18'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İkili averajı rakibine kaptırdı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında aldığı ağır yenilginin yanı sıra önemli kayıplar yaşadı.

Hutchinson'ın sakatlığı ve Tosic'in cezalı duruma düşmesiyle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde sıkıntıya düşen siyah-beyazlı ekip, ikili averajı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sezonun ikinci mücadelesinden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Sezon sonunda iki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Medipol Başakşehir, sıralamada Beşiktaş'ın üstünde yer alacak.