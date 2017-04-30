AKDENİZ'DE ETO'O FIRTINASI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Antalyaspor, kümede kalma umudu iyice azalan Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Antalyaspor'da Samuel Eto'o "hat-trick" yaptı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Etoo'o (3), Deniz Kadah ve El Kabir attı. Ev sahibi Adanaspor'un gollerini ise Roni ve Ahmet Dereli kaydetti.

Bu sonuçla Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor puanını 46'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 20 puanda kalan Adanaspor'un ise kümede kalması umutları iyice tükendi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

5. dakikada Magaye'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Roni, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

22. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Deniz Kadah, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

28. dakikada Eto'o, ceza sahası ön çizgisinden düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.

34. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celustka, kafasıyla topu arka direkte bekleyen Eto'o'ya indirdi. Bu oyuncu da topu ağlarla göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

57. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eto'o, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin 3., takımının 4. golünü attı: 0-4.

60. dakikada Adanasporlu oyuncular atağa çıkarken topu kaptırdı. Charles'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o'nun şutunda, top Itandje'den döndü.

75. dakikada El Kabir, röveşatayla topu ağlarla buluşturdu: 0-5.

85. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan yaptığı ortada Roni, topu ağlarla yolladı: 1-5.

90. dakikada gelişen Adanaspor atağında Cem Özdemir, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Ferhat Kaplan'dan seken topu takip eden Ahmet Dereli, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Adanaspor: 2 - Antalyaspor: 5

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Adanaspor: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz (Dk. 46 Cem Özdemir), Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz (Dk. 75 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Roni, Magaye (Dk. 75 Ahmet Dereli), Vinicius

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego (Dk. 62 Sakıb Aytaç), Motta, Sandro, El Kabir (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah, Charles, Mbilla (Dk. 66 Drole), Eto'o

Goller: Dk. 22 Deniz Kadah, Dk. 28, 34 ve 57 Eto'o, Dk. 75 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 85 Roni, Dk. 90 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Vinicius, Dk. 32 Viera, Dk. 48 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 26 Sandro (Antalyaspor)