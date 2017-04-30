Genç voleybolculardan büyük başarı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇ VOLEYBOLCULARDAN BÜYÜK BAŞARI

Genç voleybolculardan büyük başarı

Türkiye, 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

274 Okunma

Türkiye, 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finallerinde mücadele eden milli takım, Györ kentindeki Szechenyi Istvan University Spor Salonu'nda oynadığı üçüncülük karşılaşmasında, Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmayı 25-22, 21-25, 24-26, 25-17, 15-13'lük set sonuçlarıyla kazanan milliler, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli takım başantrenörü Ümit Hızal, yaptığı açıklamada, Avrupa üçüncüsü olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyuncular ve teknik ekibi tebrik eden Hızal, "Macaristan'dan Avrupa şampiyonu olarak dönmek arzusundaydık ama bronz madalya ile ayrılmak ve kendi yaş grubu içerisinde Avrupa'nın en önemli üç takımından biri olmak da gurur verici." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
"Henüz kazanılmış bir şey yok"
Yeni Altındağ Belediyespor, 3. Lig'de
1
Özat: "Alınan 1 puan değerli"
Yiğiner: "Devam etmemizi isteyenler el kaldırsın!"
Ankaragücü, şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı
Trabzonspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿