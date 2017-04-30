Başkent derbisinde Lazio sevindi
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BAŞKENT DERBİSİNDE LAZİO SEVİNDİ

Başkent derbisinde Lazio sevindi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında oynanan derbide Lazio, deplasmanda Roma'yı 3-1 mağlup etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında oynanan derbide Lazio, deplasmanda Roma'yı 3-1 mağlup etti.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan başkent derbisinde Roma, Lazio'yu ağırladı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandıran Keita Balde, Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. Roma, 45. dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Lazio, 50. dakikada Dusan Basta'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk takımda Balde, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Roma'da Antonio Rüdiger, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 67 yapan Lazio, 4. sırada yer aldı. Ligde ikinci sırada bulunan ve 6 maç sonra kaybeden Roma ise son 4 hafta öncesi 75 puanla lider Juventus'un 9 puan gerisinde kaldı.

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