İ. Başakşehir 3 - Beşiktaş 1
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İ. BAŞAKŞEHİR 3 - BEŞİKTAŞ 1

İ. Başakşehir 3 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında İ. Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İ. Başakşehir 3-1 kazandı.

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İ. Başakşehir 3 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında İ. Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 3-1 kazandı.

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Bekir İrtegün, Eren Albayrak, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Samuel Holmen, Marcio Mossoro (85' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (79' Hakan Özmert), Edin Visca, Cengiz Ünder, Emmanuel Adebayor (82' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ryan Babel (56' Vincent Aboubakar), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson (45' Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Cenk Tosun (78' Demba Ba)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 7: Cengiz Ünder (İ. Başakşehir), DK 12: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 18: Cengiz Ünder (İ. Başakşehir), DK 87: Demba Ba (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 15: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 39: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 68: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir), DK 80: Marcio Mossoro (İ. Başakşehir)

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