Adanaspor 2 - Antalyaspor 5
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ADANASPOR 2 - ANTALYASPOR 5

Adanaspor 2 - Antalyaspor 5

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Adanaspor ile Antalyaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 5-2 kazandı.

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Adanaspor 2 - Antalyaspor 5

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Adanaspor ile Antalyaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 5-2 kazandı.

Adanaspor: Charles Itandje, Ousmane Viera, Didi, Digao, Renan Diniz (46' Cem Özdemir), Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (78' Ahmet Bahçıvan), Samican Keskin, Magaye Gueye (75' Ahmet Dereli), Vinicius, Roni Gleison

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ramon Motta, Diego Angelo (63' Sakıb Aytaç), Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir (79' Zeki Yıldırım), Sandro, Charles Fernando, Serge Mbilla Etame (66' Jean-armel Drole), Deniz Kadah, Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Çağatay Şahan

Goller: DK 22: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 28: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 33: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 56: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 75: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 85: Roni Gleison (Adanaspor), DK 90: Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Vinicius (Adanaspor), DK 26: Sandro (Antalyaspor), DK 32: Ousmane Viera (Adanaspor), DK 47: Tevfik Altındağ (Adanaspor)

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