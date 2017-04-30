Gaziantep BŞB 1 - Manisaspor 0
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GAZİANTEP BŞB 1 - MANİSASPOR 0

Gaziantep BŞB 1 - Manisaspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Gaziantep BŞB ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gaziantep BŞB 1-0 kazandı.

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Gaziantep BŞB 1 - Manisaspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Gaziantep BŞB ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantep BŞB 1-0 kazandı.

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (90' Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ramazan Civelek (89' Cumali Bişi), Uche Kalu (90' Ismael Keita)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic (46' Bilal Sebaihi), Emre Öztürk, Fahri Akyol, Umut Gündoğan (84' Slavko Perovic), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Gökhan Sazdağı (64' Constantin Bakaki), Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar, Erkan Engin

Gol: DK 86: Ramazan Civelek (Gaziantep BŞB)

Sarı Kartlar: DK 42: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 72: Emre Öztürk (Manisaspor), DK 80: Constantin Bakaki (Manisaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 90: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 90: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)

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