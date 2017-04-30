"HENÜZ KAZANILMIŞ BİR ŞEY YOK"

Efeler Liginde 206-2017 sezonu finalinde üçüncü maç yarın (1 Mayıs, Pazartesi) oynanacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonundaki mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Efeler Liginde 206-2017 sezonu finalinde üçüncü maç yarın (1 Mayıs, Pazartesi) oynanacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonundaki mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Seride Ankara’da oynanan iki karşılaşmayı 3-1’lik skorlarla kazanan Halkbank’ın 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor. İhtiyaç halinde dördüncü karşılaşma 3 Mayıs Çarşamba günü yine aynı yerde oynanacak.

Şampiyonluk düğümünü çözecek bu önemli maçla ilgili

Kazanılmış bir şey yok

Halkbank Takım Kaptanı Ivan Miljkovic, Arkas Spor karşılaşmasının diğer maçlardan bir farkı olmadığını söyledi. Miljkovic, “Henüz kazanılmış bir şey yok. Bizim bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu maçı alırsak, diğerlerinin önemi olacak. Bize düşen iyi oynayıp kazanmak” diye konuştu.

Caner Dengin

2-0’ın avantajını koruyup Arkas’ı kendi evinde mağlup ederek şampiyon olmak istiyoruz.

Hasan Yeşilbudak

Şu anda hiç bir şey belli değil. Herşeye yeni başlıyor gibi düşünüyoruz. Tüm sezonun emeğinin karşılığını alacağımız maçın zamanı geldi. Sorunsuz ve mutlu bir şekilde Ankara’ya dönmek istiyoruz.

Dejan Vincic

Kazanmaya geldik. Şampiyon olup evimize dönmeyi arzu ediyoruz.

Mustafa Ramazanoğlu

Sezon başından beri bunun için çalışıyoruz. Takım olarak hedefe kitlendik. Skor üstünlüğümüz de var. Bu bizim için küçük bir avantaj olsa da kazanılmış bir şey yok. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Takım olarak bunu başarabilecek güçteyiz.

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