Erokspor 3. Lig'de
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EROKSPOR 3. LİG'DE

Erokspor 3. Lig'de

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off ikinci etap maçında Erokspor, Modafenspor'u 2-1 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off ikinci etap maçında Erokspor, Modafenspor'u 2-1 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.

Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan maçta Erokspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Mehmet Arslan ve 30. dakikada röveşata ile Ali Yavuz Akkaya kaydetti. Modafenspor'un tek golünü ise 44. dakikada penaltıdan Recep Hasan Hazır attı.

Bu arada mücadelenin 30. dakikasında Erokspor'un Mehmet Arslan ile kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mustafa Ertuğrul İlyasoğlu gole izin vermedi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Erokspor, 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Erokspor tribünleri galibiyet sevincini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yıllarında Erokspor'da forma giymişti.

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