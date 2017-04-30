İ. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 29. haftasında İ. Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Samuel Tobıas Holmen, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım