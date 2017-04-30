İŞTE ADANASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Ousmane Vıera Dıarrassouba, Mustafa Sami Can Keskin, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Çağatay Şahan
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