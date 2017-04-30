İşte Adanaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Adanaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Ousmane Vıera Dıarrassouba, Mustafa Sami Can Keskin, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Çağatay Şahan

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