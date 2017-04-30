Fenerbahçe 2 - Çaykur Rizespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Fenerbahçe 2 - Çaykur Rizespor 1

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

314 Okunma

Fenerbahçe 2 - Çaykur Rizespor 1

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro (70' Ertuğrul Taşkıran), Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (46' Ozan Tufan), Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (68' Emmanuel Emenike), Mehmet Topal, Alper Potuk, Moussa Sow

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Matic Fink, Mohamed Ali Yaakoubi, Dhurgham Ismail, Marwane Saadane, Nosa Igiebor (61' Recep Niyaz), Davide Petrucci, Robin Yalçın, Leonard Kweuke, Süleyman Koç (90' Oğulcan Çağlayan), Oğuz Han Aynaoğlu (77' Özgür Çek)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 3: Moussa Sow (Fenerbahçe), DK 14: Oğuz Han Aynaoğlu (Çaykur Rizespor), DK 90: Moussa Sow (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 48: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 60: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 86: Mohamed Ali Yaakoubi (Çaykur Rizespor), DK 90: Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

﻿

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
Galatasaray 0 - Fenerbahçe 1
Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
Çaykur Rizespor 3 - İ. Başakşehir 3
Dev rekabette 385. randevu
İşte Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿