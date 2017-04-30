FENERBAHÇE 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Fenerbahçe 2 - Çaykur Rizespor 1
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro (70' Ertuğrul Taşkıran), Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (46' Ozan Tufan), Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (68' Emmanuel Emenike), Mehmet Topal, Alper Potuk, Moussa Sow
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Matic Fink, Mohamed Ali Yaakoubi, Dhurgham Ismail, Marwane Saadane, Nosa Igiebor (61' Recep Niyaz), Davide Petrucci, Robin Yalçın, Leonard Kweuke, Süleyman Koç (90' Oğulcan Çağlayan), Oğuz Han Aynaoğlu (77' Özgür Çek)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 3: Moussa Sow (Fenerbahçe), DK 14: Oğuz Han Aynaoğlu (Çaykur Rizespor), DK 90: Moussa Sow (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 48: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 60: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 86: Mohamed Ali Yaakoubi (Çaykur Rizespor), DK 90: Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
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