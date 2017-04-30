BALIKESİRSPOR 1 - BOLUSPOR 2

Balıkesirspor 1 - Boluspor 2
TFF 1. Lig 30. haftasında Balıkesirspor ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Foxi Kethevoama (72' Çağatay Vatan), Eray Ataseven (90' Rahmi Anıl Başaran), Doğa İşeri (65' Mehmet Boztepe), Burak Çalık
Teknik Direktör: Can Cangök
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Boluspor: Melih Ağa, Andre Santos (81' Hakan Arslan), Ramazan Sal, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Kadir Bekmezci, Özgür İleri, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze (72' Abdulkadir Özdemir), Guido Kocer (90' Mitchell Te Vrede)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil, Ali Karatutlu
Goller: DK 8: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 28: Rydell Poepon (Boluspor), DK 54: Chukwuma Akabueze (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 12: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 23: Bülent Cevahir (Balıkesirspor), DK 34: Alim Öztürk (Boluspor), DK 64: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 87: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 90: Abdulkadir Özdemir (Boluspor)
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