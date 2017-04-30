Balıkesirspor 1 - Boluspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR 1 - BOLUSPOR 2

Balıkesirspor 1 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 30. haftasında Balıkesirspor ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

265 Okunma

Balıkesirspor 1 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 30. haftasında Balıkesirspor ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Foxi Kethevoama (72' Çağatay Vatan), Eray Ataseven (90' Rahmi Anıl Başaran), Doğa İşeri (65' Mehmet Boztepe), Burak Çalık

Teknik Direktör: Can Cangök

Boluspor: Melih Ağa, Andre Santos (81' Hakan Arslan), Ramazan Sal, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Kadir Bekmezci, Özgür İleri, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze (72' Abdulkadir Özdemir), Guido Kocer (90' Mitchell Te Vrede)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil, Ali Karatutlu

Goller: DK 8: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 28: Rydell Poepon (Boluspor), DK 54: Chukwuma Akabueze (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 23: Bülent Cevahir (Balıkesirspor), DK 34: Alim Öztürk (Boluspor), DK 64: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 87: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 90: Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

﻿

İşte Balıkesirspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Balıkesirspor 1 - Altınordu 1
İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Boluspor 4 - Bandırmaspor 1
Boluspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig son 6 haftaya nasıl girdi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿