İŞTE GAZİANTEP BŞB - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar, Erkan Engin
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