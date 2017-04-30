İşte Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİANTEP BŞB - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 30. haftasında Gaziantep BŞB ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar, Erkan Engin

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Gaziantep BŞB 1 - Manisaspor 0
Şanlıurfaspor 0 - Gaziantep BŞB 0
Manisaspor 3 - Denizlispor 2
Şanlıurfaspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Manisaspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig son 6 haftaya nasıl girdi?
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