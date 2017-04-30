İŞTE BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Balıkesirspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 30. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Doğa İşeri, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Furkan Şeker, Andre Clarındo Dos Santos, Melih Ağa, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil, Ali Karatutlu
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