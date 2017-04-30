Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Fabıano Rıbeıro De Freıtas, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mohamed Alı Yakoubı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Abdulkadir Bitigen

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