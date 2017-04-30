FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Fabıano Rıbeıro De Freıtas, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mohamed Alı Yakoubı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım