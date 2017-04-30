Kasımpaşa 0 - Akhisar Bel. 2
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KASIMPAŞA 0 - AKHİSAR BEL. 2

Kasımpaşa 0 - Akhisar Bel. 2

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-0 kazandı.

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Kasımpaşa 0 - Akhisar Bel. 2

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-0 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Cristian Titi, Veysel Sarı, Strahil Popov, Vasil Bozhikov (63' Olivier Veigneau), Abdullah Durak (68' Loret Sadiku), Turgut Doğan Şahin, Andre Castro, David Pavelka, Samuel Eduok, Cristian Guanca (55' Batuhan Altıntaş)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Ricardo Vaz Te (82' Muğdat Çelik), Custodio, Özer Hurmacı (76' Aykut Çeviker), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sokol Cikalleshi (87' Jeremy Bokila)

Teknik Direktör:

Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

Goller: DK 46: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.), DK 65: Olcan Adın (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 48: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 50: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 75: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)

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