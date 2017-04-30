İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Vasıl Bozhıkov, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Andre De Castro Pereıra, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Turgut Doğan Şahin, Crıstıan Davıd Guanca, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Rıcardo Jorge Vaz Te, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Mustafa Yumlu, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Olcan Adın, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

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