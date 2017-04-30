YİĞİNER: "DEVAM ETMEMİZİ İSTEYENLER EL KALDIRSIN!"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu kutladı.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu kutladı.

Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve MKE Ankaragücü'nün 2-0 kazandığı maçın ardından kupasına kavuşan sarı-lacivertliler, kutlamalara Anadolu Meydanı'nda devam etti.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyet, stattaki kutlamaların ardından üstü açık iki katlı bir otobüs ile Ankara turu atarken, daha sonra Anadolu Meydanı'nda organize edilen etkinliklere geçti.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, taraftarların emeklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "Bu başarıyı sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Mehmet Yiğiner bıraksın, benimle birlikte onursal başkan olsun. Biz başka bir başkan ve yönetimle devam edeceğiz' dedi. Şimdi demokrasiyi işletmemiz lazım. Bu tür teklifi kabul eden varsa işaret buyursun. Peki bizim devam etmemizi isteyenler el kaldırsın. O zaman biz şerefimizle namusumuzla size layık olmaya çalışacağız. Buna söz veriyoruz." diye konuştu.

Taraftarlara konuşma yapan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “4 sene uğraştık, beraber deplasmanlara gittik, 19 Mayıs Stadı’nı doldurduk” şeklinde konuştu.

Taraftardan “Başkan, bizi pavyona götür” sloganı

Sözleri, “Başkan, bizi pavyona götür” sloganlarıyla kesilen Yiğiner, “Sizi hangi pavyon alır ki arkadaşlar. Burada 20-30 bin kişiyiz” diye cevap verdi.

Yiğiner’in konuşmasını tamamlamasının ardından, kupa törenine geçildi. Yiğiner’in kupayı havaya kaldırmasının ardından, yanan meşaleler ve patlayan konfetilerle, Tandoğan Meydanı karnaval alanına döndü.