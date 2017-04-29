Afjet Afyonspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - DÜZYURTSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 34. haftasında Afjet Afyonspor ile Düzyurtspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Düzyurtspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Zağlı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Osman Atalay Demirtaş, Ömer Yanık, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Yumakoğulları, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Düzyurtspor: Miraç Acer, Taşkın Kartal, Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Mahmut Emin Kabul, Sami Emirhan Kayıkçı, Mehmet Durmuş, Necati Baş, Taha Gür, Kadir Topal, Ogün Samet Nuhoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Zağlı, Adem Şahin, Fatih Acar, Koray Can Karadedeli

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3. Lig'de ilk heyecan tamamlanıyor
Bergama Bel. 1 - Afjet Afyonspor 0
Bergama Bel. 1 - Afjet Afyonspor 0
Düzyurtspor 0 - Elaziz Belediyespor 0
Bergama Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Düzyurtspor - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
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