AFJET AFYONSPOR - DÜZYURTSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Düzyurtspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Zağlı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Osman Atalay Demirtaş, Ömer Yanık, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Yumakoğulları, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Düzyurtspor: Miraç Acer, Taşkın Kartal, Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Mahmut Emin Kabul, Sami Emirhan Kayıkçı, Mehmet Durmuş, Necati Baş, Taha Gür, Kadir Topal, Ogün Samet Nuhoğlu
Teknik Direktör:
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Hakem: Ali Zağlı, Adem Şahin, Fatih Acar, Koray Can Karadedeli
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