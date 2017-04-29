TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Tokelo Anthony Rantıe, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım