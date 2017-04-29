Trabzonspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Tokelo Anthony Rantıe, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş

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