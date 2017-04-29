Kayserispor 3 - Aytemiz Alanyaspor 0
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KAYSERİSPOR 3 - AYTEMİZ ALANYASPOR 0

Kayserispor 3 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazandı.

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Kayserispor 3 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazandı.

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Larrys Mabiala, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş, Levent Gülen, Samba Sow (79' Kubilay Sönmez), Silvestre Varela (69' Ryan Mendes), Umut Bulut, Rajko Rotman, Raheem Lawal (69' Landry N'guemo), Welliton Soares

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Kenneth Omeruo, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Emre Nefiz (61' Cenk Ahmet Alkılıç), Isaac Sackey, Emre Akbaba (72' Glynor Plet), Junior Fernandes

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Caner Ak

Goller: DK 19: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 62: Welliton Soares (Kayserispor), DK 83: Welliton Soares (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 6: Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor), DK 20: Erkan Kaş (Kayserispor), DK 41: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 57: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 64: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 84: Welliton Soares (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 45: Kenneth Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)

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