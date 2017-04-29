Altınordu 2 - Şanlıurfaspor 0
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ALTINORDU 2 - ŞANLIURFASPOR 0

Altınordu 2 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Altınordu ile Şanlıurfaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

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Altınordu 2 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Altınordu ile Şanlıurfaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Okan Derici (78' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt (90' Ali Mert Aydın), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (46' Arif Morkaya), Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, İzzet Yıldırım, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Fevzi Özkan (64' Batuhan Artarslan), Oktay Delibalta (58' Daudet N'dongala), Kağan Söylemezgiller, Artun Akçakın, Mertcan Çam (76' Emmanuel Banahene), Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Hakem: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım, Selim Özen

Goller: DK 55: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 26: Serkan Göksu (Altınordu), DK 36: Caner Cavlun (Şanlıurfaspor), DK 57: Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor)

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