ALTINORDU 2 - ŞANLIURFASPOR 0

Altınordu 2 - Şanlıurfaspor 0
TFF 1. Lig 30. haftasında Altınordu ile Şanlıurfaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Okan Derici (78' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt (90' Ali Mert Aydın), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (46' Arif Morkaya), Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, İzzet Yıldırım, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Fevzi Özkan (64' Batuhan Artarslan), Oktay Delibalta (58' Daudet N'dongala), Kağan Söylemezgiller, Artun Akçakın, Mertcan Çam (76' Emmanuel Banahene), Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım, Selim Özen
Goller: DK 55: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 26: Serkan Göksu (Altınordu), DK 36: Caner Cavlun (Şanlıurfaspor), DK 57: Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor)
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