Tuzlaspor 1 - Aydınspor 1923 0
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TUZLASPOR 1 - AYDINSPOR 1923 0

Tuzlaspor 1 - Aydınspor 1923 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Tuzlaspor ile Aydınspor 1923 Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

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Tuzlaspor 1 - Aydınspor 1923 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Tuzlaspor ile Aydınspor 1923 Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Bülent Uzun, Ferhat Çoban (80' Anıl Sarak), İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Kaan Özdemir, Doğan Ateş (58' Tuncay Fındıkçı), Muharrem Efe, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Şahin Aygüneş (51' Melik Derin), Ozan Papaker

Teknik Direktör: Ümit Davala

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Şamil Ünal, Ömer Karancı (90' Emre Çelik), Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar, Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç (75' Metincan Cici)

Teknik Direktör: Cemil Akkoyun

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok, Alper Oran

Gol: DK 32: Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Bülent Uzun (Tuzlaspor), DK 53: Doğan Ateş (Tuzlaspor), DK 58: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 58: Şahin Aygüneş (Tuzlaspor), DK 71: Berat Ali Genç (Aydınspor 1923), DK 81: Melik Derin (Tuzlaspor), DK 90: Bekir Demircan (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Erdi Bakırcı (Aydınspor 1923)

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