Amed Sportif 1 - K.Maraşspor 1
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AMED SPORTİF 1 - K.MARAŞSPOR 1

Amed Sportif 1 - K.Maraşspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Amed Sportif ile K.Maraşspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Amed Sportif 1 - K.Maraşspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Amed Sportif ile K.Maraşspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Amed Sportif: Kurtuluş Yurt, Abdullah Çetin, Ercan Çapar (46' Şevket Güngör), Kamil İçer, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar, Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur (75' Bertuğ Bayar), Mehmet Sıddık İstemi, Şahin Şafakoğlu, Emre Pınar (40' Tekin Adar)

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

K.Maraşspor: Akın İsmail Köroğlu, Aytürk Halil Hocaoğlu, Yusuf Onur Arıkan, Feyyaz Alış, Hayrettin Cengiz, Hakan Koçaslan (81' Fatih Bozok), Eser Akbaş (90' Semih Kazancı), Yusuf Emre Kasal, Kazım Dülger, Devrim Taşkaya (90' Sefa Yılmaz), Yakup Ramazan Zorlu

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Hakem: Ali Şansalan, Engin Erdem, Ahmet Ayaz, Cihan Aydın

Goller: DK 5: Yusuf Yağmur (Amed Sportif), DK 58: Yakup Ramazan Zorlu (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif), DK 64: Feyyaz Alış (K.Maraşspor), DK 85: Bertuğ Bayar (Amed Sportif), DK 88: Mansur Çalar (Amed Sportif)

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