Adana Demirspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Mehmet Taş, Tufan Kelleci, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Çağdaş Altay

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