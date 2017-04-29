ADANA DEMİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Mehmet Taş, Tufan Kelleci, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Mamadou Fofana, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Çağdaş Altay
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