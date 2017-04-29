YOMRASPOR 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2

Yomraspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 2
TFF 3. Lig 2. Grup 34. haftasında Yomraspor ile Halide Edip Adıvarspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-1 kazandı.
Yomraspor: Furkan Keleş, Sinan Altınel, Hamit Bayraktar, Murat Kan, Ertan Miraç Ayyıldız, Emre Turgut, Muharrem Kaban (77' Osman Nuri Yılmaz), Ertan Çolak, Hüseyin Sürmeneli (51' Murat Aydın), Ozan Çetinkaya, Yusuf Tosun (80' Eyyüp Enis Seis)
Teknik Direktör: Raşit Çalık
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Halide Edip Adıvarspor: İnanç Gökçe, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Serkan Yavuz, İbrahim Anıl Tekeli, Cemal Şener, Egecan Çevir (46' Yavuz Ayazoğlu), Safa Çağlar, Muhammed Raşit Şahingöz (73' Ömer Faruk Altun), Hüseyin Afkan, Mert Narin (54' Taner Gürsoy)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ömer Tolga Güldibi, Ata Bayraktar, Suat Güz, Barkın Kara
Goller: DK 28: Ertan Çolak (Yomraspor), DK 39: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 66: Taner Gürsoy (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Hüseyin Sürmeneli (Yomraspor), DK 75: Ertan Çolak (Yomraspor), DK 90: Ömer Faruk Altun (Halide Edip Adıvarspor)
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