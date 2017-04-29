KARACABEY BİRLİK 1 - ANKARA DEMİRSPOR 0

Karacabey Birlik 1 - Ankara Demirspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 38. haftasında Karacabey Birlik ile Ankara Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 1-0 kazandı.
Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Süleyman Baykuş, İbrahim Ak (87' Çağrı Gülcü), Alim Harlak, Ali Serin, Yusuf Efil, Deniz Keskin, Mehmet Can Işık, Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç (83' Hüseyin Korkmaz), Alp Ertunga Çakıroğlu
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Özkan Serbest, Barış Gök, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Tevfik Işık, Ahmet Topal, Okan Ünal, Hasan Kaya (79' Mehmet Zeki Tunç), Serdar Karaduman, Emre Akdağ (70' Fatih Baydemir)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Hakem: Şeref Taştan, Yakup Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı, Tunç Özdemir
Goller: DK 45: (Karacabey Birlik ), DK 53: Ali Serin (Karacabey Birlik )
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