A. Üsküdar 4 - Bucaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

A. ÜSKÜDAR 4 - BUCASPOR 0

A. Üsküdar 4 - Bucaspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında A. Üsküdar ile Bucaspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Üsküdar 4-0 kazandı.

383 Okunma

A. Üsküdar 4 - Bucaspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında A. Üsküdar ile Bucaspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Üsküdar 4-0 kazandı.

A. Üsküdar: Mert Can Tunca, Uğur Bulut, Pekin Köşnek, Yasir Subaşı, Emre Baysal (88' Ertuğrul Yıldırım), Murat Akgül, Hasan Türk, Salih Seyis (64' Bertuğ Başdemir), Melih Okutan, Çağlar Yıldırım (46' Berat Eyüpoğlu), Recep Berk Elitez

Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin

Bucaspor: Hüseyin Koç, Abdullah Balikuv, Onur Yılmaz (79' Ömer Kanberoğlu), Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Şenol Akın, İbrahim Şirin (64' Alpay Aldemir), Ahmet Tamet, Barış Tenşi, , İlyas Çakmak

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Hakem: Tolga Kadaz, Hasan Okan Baylan, Oğuz Akyüz, Erdem Gökalp

Goller: DK 6: Hasan Türk (A. Üsküdar), DK 70: Berat Eyüpoğlu (A. Üsküdar), DK 86: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 90: Bertuğ Başdemir (A. Üsküdar)

Sarı Kartlar: DK 10: Barış Tenşi (Bucaspor), DK 20: Onur Yılmaz (Bucaspor), DK 45: Uğur Bulut (A. Üsküdar), DK 56: Hasan Türk (A. Üsküdar), DK 82: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 85: Berat Eyüpoğlu (A. Üsküdar)

﻿

İşte A. Üsküdar - Bucaspor maçında ilk 11'ler
Spor Toto 2. Lig ikinci şampiyonunu arıyor
İşte 2. Lig'de haftanın hakemleri
Fatih Karagümrük 3 - A. Üsküdar 0
Bucaspor 3 - Z. Kömürspor 2
İşte Fatih Karagümrük - A. Üsküdar maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿