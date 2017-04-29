A. Üsküdar 4 - Bucaspor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında A. Üsküdar ile Bucaspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Üsküdar 4-0 kazandı.
A. Üsküdar: Mert Can Tunca, Uğur Bulut, Pekin Köşnek, Yasir Subaşı, Emre Baysal (88' Ertuğrul Yıldırım), Murat Akgül, Hasan Türk, Salih Seyis (64' Bertuğ Başdemir), Melih Okutan, Çağlar Yıldırım (46' Berat Eyüpoğlu), Recep Berk Elitez
Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Abdullah Balikuv, Onur Yılmaz (79' Ömer Kanberoğlu), Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Şenol Akın, İbrahim Şirin (64' Alpay Aldemir), Ahmet Tamet, Barış Tenşi, , İlyas Çakmak
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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Hakem: Tolga Kadaz, Hasan Okan Baylan, Oğuz Akyüz, Erdem Gökalp
Goller: DK 6: Hasan Türk (A. Üsküdar), DK 70: Berat Eyüpoğlu (A. Üsküdar), DK 86: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 90: Bertuğ Başdemir (A. Üsküdar)
Sarı Kartlar: DK 10: Barış Tenşi (Bucaspor), DK 20: Onur Yılmaz (Bucaspor), DK 45: Uğur Bulut (A. Üsküdar), DK 56: Hasan Türk (A. Üsküdar), DK 82: Murat Akgül (A. Üsküdar), DK 85: Berat Eyüpoğlu (A. Üsküdar)
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