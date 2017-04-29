Düzcespor 5 - Kemerspor 2003 3
TFF 3. Lig 2. Grup 34. haftasında Düzcespor ile Kemerspor 2003 Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 5-3 kazandı.
Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Eray Eren, Ömer Gökali (85' Mesut Uzun), Enver Ayyıldız, Mert Özkan, Oktay Gümüş, Rıdvan Sağlam (46' Emre Pehlivan), İsmail Türk, Kerem Çağatay, Barış Kazer (68' Teoman Safa Erkan)
Teknik Direktör: Cengiz Seçsev
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: İlyas Mahsuni Cihan, Suat Bozkurt, Zekeriya Çakırca, Deniz Ataç, Ahmet Mümin Papaker, Sergen Çelik, Umut Dilek, Akın Akman, Semih Hatipoğlu, Serkan Dağ, Yunus Etli
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: R.alkım Aksoy, Özgür Fatih Kalaycı, Aydın Karsavuran, Onur Bingöl
Goller: DK 1: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 15: İsmail Türk (Düzcespor), DK 54: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 57: Mert Özkan (Düzcespor), DK 60: Emre Pehlivan (Düzcespor), DK 71: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 88: Mert Özkan (Düzcespor), DK 90: Teoman Safa Erkan (Düzcespor)
Sarı Kart: DK 14: (Kemerspor 2003)
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