ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ, GALİBİYET İLE BİTİRDİ

MKE Ankaragücü 2 - Hatayspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Hatayspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Cenk Kaplan, Metin Aydın, Hurşit Taşcı, Çağatay Çeken, Orhan Gülle (52' Ferhat Çulcuoğlu), Emre Şahin, Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk (63' Ahmet Can Arık), Kenan Özer, Enes Kubat
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Hatayspor: Göksal Özkara, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur (82' Serkan Koç), Tolga Çavdar, Muhammed Burak Taşdemir, Tuncay Kılıç (83' Onur Çakır), Emin Altunay, Ömer Yıldız (63' Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz
Teknik Direktör: Ziya Barcı
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Hakem: Serkan Ergün, Salim Şanlıer, Mücahit Değermenci, Ozan Bileyci
Goller: DK 26: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 72: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 39: Orhan Gülle (MKE Ankaragücü), DK 85: Metin Aydın (MKE Ankaragücü), DK 90: Muhammed Gönülaçar (MKE Ankaragücü)
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