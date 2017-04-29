Z. Kömürspor 2 - Ofspor 1
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Z. KÖMÜRSPOR 2 - OFSPOR 1

Z. Kömürspor 2 - Ofspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Z. Kömürspor ile Ofspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.

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Z. Kömürspor 2 - Ofspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Z. Kömürspor ile Ofspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.

Z. Kömürspor: Mustafa Söylemez, Selçuk Vural (83' Anıl Akkoyun), Ali Temur, Serkan Küçük, Ercan Çoşkun, Berkan Akdeniz, Hüseyin Yılmaz, Oktay Aydın (74' Furkan Aydın), İbrahim Kılıç, Sinan Uzun, Cömert Kandemir (86' Mert Danışmaz)

Teknik Direktör: Şenol Demir

Ofspor: Taylan Arman, Ferhat Aydın, Fatih Kaan Arıman, İsmail Can Üzüm, İdris Cengiz, Canberk Özçakır (46' Mustafa Emin Birinci), Emre Aydın, Niyazi Çolak, Selim Şahin, Talha Aydemir, Hamdi Dereli

Teknik Direktör:

Hakem: Veli Karakaya, Cemalettin Gündoğdular, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Goller: DK 32: Berkan Akdeniz (Z. Kömürspor), DK 50: Oktay Aydın (Z. Kömürspor), DK 72: Hamdi Dereli (Ofspor)

Sarı Kart: DK 86: Selçuk Vural (Z. Kömürspor)

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