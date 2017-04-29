A. Selçukspor 1 - Hacettepe Spor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında A. Selçukspor ile Hacettepe Spor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 2-1 kazandı.
A. Selçukspor: Muhammed Geylani Özturan, Ahmet Önay (46' Faruk Uzundere), Muhammet Yürükuslu, Arif Demir, Alper Kınay, Maksut Taşkıran (46' Ahmet Karaman), Serhat Yazgan, Faruk Yaldıran, Görkem Dalmaz, Mehmet Emin Güneş, Süleyman Türkeş
Teknik Direktör: Cenk Özcan
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Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Mehmet Bektaş, Rahmi Can Karadaş, Abdullah Balıkçı (46' Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Ayberk Özdemir (75' Onur Erdem Günel), Serdarcan Eralp, Onur Uslucan (46' Mustafa Serkan Koparan), Ömer Akyörük, Volkan Kılıç, Hüseyin Çolak, Erkan Bükülmez
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Hakem: Erdoğan Özkaya, Armağan Çekinmez, Aykut Onar, Emre Yüksel
Goller: DK 39: Süleyman Türkeş (A. Selçukspor), DK 67: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 82: Mustafa Serkan Koparan (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: DK 21: Faruk Yaldıran (A. Selçukspor), DK 49: Serhat Yazgan (A. Selçukspor), DK 58: Volkan Kılıç (Hacettepe Spor), DK 61: Muhammet Yürükuslu (A. Selçukspor), DK 61: Übeyd Adıyaman (Hacettepe Spor), DK 64: Süleyman Türkeş (A. Selçukspor), DK 68: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor)
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