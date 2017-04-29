YENİ MALATYASPOR 1 - GÖZTEPE 0

Yeni Malatyaspor 1 - Göztepe 0
TFF 1. Lig 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Sedat Ağçay, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Boubacar Diabang (89' Yiğitcan Erdoğan), Murat Yıldırım (68' İrfan Başaran), Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike Godson, Jonathan Ayite (73' Eren Tozlu)
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso, Prince Segbefia, Tayfur Bingöl (79' Emre Aygün), Halil Akbunar (84' Sinan Özkan), Hakan Barış (55' Aleksandr Kobakhidze), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken, Özkan Çeliker
Gol: DK 73: Murat Akça (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 43: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 44: Emre Can Coşkun (Göztepe), DK 65: Leo Schwechlen (Göztepe), DK 75: Murat Akça (Yeni Malatyaspor), DK 90: Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Lokman Gör (Göztepe)
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