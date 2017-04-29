BODRUM BEL. 0 - YEŞİL BURSA 0

Bodrum Bel. 0 - Yeşil Bursa 0
TFF 3. Lig 2. Grup 34. haftasında Bodrum Bel. ile Yeşil Bursa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün (63' Berat Çelebi), Erhan Karayer, Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz, Enes Subaşı (11' Mehmet Bağlı), Emrah Kaya, Tolga Deniz, Erkan Değişmez, Celal Dumanlı (73' Harun Kavaklıdere), Kağan Miray Bağış, Tufan Zahid Arslan
Teknik Direktör: Necati Erkmen
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Yeşil Bursa: Ömer Can, Kadir Turhan, Fatih Şahinoğlu, Mehmet Kalkan, Bünyamin Kasal, Fatih Çakır (84' Ekrem Çalışanlar), Emirhan Aydoğan, Mertcan Erdem (56' İbrahim Serdar Aydın), Mustafa Emre Can, Semih Özen (66' Sedat Dursun), İsmail Can Çavuşluk
Teknik Direktör:
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Mehmet Pekmezci, Şeyhmus Baysal, Onur İçyer
Sarı Kart: DK 59: Celal Dumanlı (Bodrum Bel.)
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