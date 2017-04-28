Gaziantepspor 0 - K Karabükspor 0
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GAZİANTEPSPOR 0 - K KARABÜKSPOR 0

Gaziantepspor 0 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Gaziantepspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gaziantepspor 0 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Gaziantepspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis (46' Elyasa Süme), Musa Nizam, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Marcinho, İlhan Parlak, Nabil Ghilas, Khaly Thiam, Mohammed Fatau (78' Sefa Yılmaz), Evans Kangwa (46' Muhammet Demir)

Teknik Direktör: Bülent Uygun

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman, Ceyhun Gülselam, Ermin Zec (84' Mustapha Yatabare), Cristian Tanase (86' Olafur Skulason), Andre Poko, Andrey Bliznichenko (75' Dejan Lazarevic), Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Koray Gençerler

Sarı Kartlar: DK 56: Musa Nizam (Gaziantepspor), DK 65: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 67: Mohammed Fatau (Gaziantepspor), DK 68: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 72: Andre Poko (K Karabükspor), DK 89: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 90: Iasmin Latovlevici (K Karabükspor), DK 90: Dejan Lazarevic (K Karabükspor)

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